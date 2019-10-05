Hayırsever vatandaş ‘veresiye defteri'ni satın aldı

Kastamonu'da bir hayırsever, bakkalın veresiye defterini satın alarak vatandaşların borçlarını ödedi.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde yurt dışında yaşayan bir işçi, bir bakkalın veresiye defterini satın alarak ilçe halkının borçlarını ödedi.

Hayırsever işçi veresiye defterinde kayıtlı toplam 14 bin 800 lirayı ödedi. İsminin kesinlikle borçlulara açıklanmasını istemeyen hayırsever vatandaşın hareketi bakkala borcu olanlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Yurt dışında işçi olarak çalışan bir işçi hayır yapmak istedi. Akrabaları vasıtasıyla Çatalzeytin'de mahalle bakkalına ulaşan hayırsever, bakkala borcu olan vatandaşların borcunu üstelenmek istedi.

84 yaşındaki Recep Demir'in bakkalına yakınlarını gönderen hayırsever, veresiye defterinde ne kadar borç bulunursa ödeyeceği ile ilgili talebi iletti.

Önce talep karşısında çok şaşıran ve bir şaka olabileceğini zanneden Bakkal sahibi Recep Demir ile hayırseverin yakınları zengin fakir ayrımı yapmadan veresiye defterinde bulunan borcu hesapladı.

Toplamda defterde 14 bin 800 lira veresiye borcu çıktı. Hayırsever vatandaş ödemeyi banka kanalıyla yakınları üzerinden gerçekleştirdi.

Parasını alan bakkal Recep Demir, karşılıklı imza karşılığında veresiye defterini teslim etti. Hayırsever vatandaş isminin kesinlikle açıklanmaması için de ricada bulundu.

Mahalle bakkalı Recep Demir, defteri sattıktan sonra yeni bir veresiye defteri tutmaya başladı.

1 hafta 10 gün sonra bakkala borcunu ödemeye giden vatandaşlar, borçlarının bir hayırsever tarafından ödendiğini duyunca büyük şaşkınlık yaşadı.

Kısa bir süre şaşkınlık yaşayan borçlu vatandaşlar, borçlarının ödendiğini duyunca büyük mutluluk yaşarken hayırsever vatandaşa duyarlılığı ve güzel hareketinden ötürü teşekkür etti.

“Borcumun kapatılmasından çok mutlu oldum”

Mahalle bakkalına borcu bulunan Tamer Çetin, “Recep Hocamıza biraz borcum vardı. Borcumu ödemeye gelmiştim. İçeriye girdiğimde hocama borcumun ne kadar olduğunu sordum. Recep Hocam borcumun ödendiğini söyledi. Veresiye defterinin satın alındığını söyledi. Bir hayırsever tarafından defterin satın alındığını duydum ve çok mutlu oldum. Bu tür hareketlerin günümüz çağında daha fazla olması gerektiğini düşünüyorum. Çok mutlu oldum. Veresiye defterini satın alan arkadaştan Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Örnek teşkil etsin. Diğer vatandaşlarımız da bu tür hareketler yapsın. Çoğu insanı biz gibi ben gibi mutlu ederler” dedi.

“Veresiye defterini satın alarak zengin fakir ayırmadan herkesin borcunu ödediler”

Bakkal Recep Demir ise, “Geçen hafta bakkalda otururken bir hamım ile bir erkek geldi. Oturdular. Veresiye defterini almak istediğini söylediler. Nasıl alacaksınız diye sorum. Hesap edeceklerini söylediler. Paranı vereceğiz defteri alacağız dediler. Ben önce şaka zannettim. Ama biraz sonra olayın gerçek olduğunu anlamdım. Gücünüz yeter mi diye sordum. Onlar da 50 bin liraya kadar alabileceklerini söylediler. Ben de tamam dedim. Beraber defterin başına oturduk. Onlar kalemlerini aldılar. Ben de defterin başına oturdum. A'dan başladık ve Y harfine kadar müşteri ayırt etmeden, zengin fakir ayrımı yapmadan hesap yaptık. Hesaptan 14 bin 800 lira çıktı. Parayı bankaya yatırdılar. Belki sahte olabilir diye bankaya yatırmalarını söyledim. Parayı bankaya gidip yatırlar. Dekontu getirdiler. Listeyi yapmıştık. Parayı alıp defteri teslim ettiğime dair karşılıklı imza attık. Defteri teslim ettim. Parayı verenler de aracı olduklarını söylediler. Allah razı oldun. Gelen müşteriler çok duygulandılar. Borç vermeye geliyorlar. Bana ne kadar borcu olduklarını soruyorlar. Borçlarının olmadığını, veresiye defterini bir hayırsevere sattığımı söyledim. Dua ederek gidiyorlar. Gerçekten de ben çok duygulandım. Bu bir gönül zenginliğidir. Yani nice zenginler vardır ki ceplerine akrep girmiştir. O bakımdan çok duygulandım. Duyanlar tebrik etmeye geliyor. Yardımlaşmak Allah'ın emridir zaten. Allah yardımlaşın diyor. Ben size veriyorum siz de verin diyor. Aslında bu durum bir cömertliktir. Çok güzel bir şey. Vatandaşın cebi dolu olup zengin olması şart değil. 1 lirası varsa 50 kuruşunu fakire versin” diye konuştu.