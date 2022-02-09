“Haylaz ile İbiş”i çocuklar çok sevdi

Kastamonu Belediyesi tarafından yarıyıl tatilinde öğrencilere karne hediyesi olarak organize edilen “Haylaz İle İbiş” adlı tiyatro etkinliği düzenlendi. Kastamonu Belediyesi Nikah ve Konferans Salonunda gerçekleştirilen tiyatroda Çocuklar Duymasın dizisinde “Çaycı Hüseyin” karakterine can veren Alpaslan Özmol'un yer aldığı oyun; geleneksel Türk Tiyatro örneklerinden derleme olup çocuklara görgü kurallarını neşeli, eğlenceli bir biçimde öğretilmesi amaçlandı.

Ayrıca ücretsiz izlettirilen tiyatro oyunu sırasında isteyen öğrencilerin yüzleri de boyandı. Oyunu öğrencilerle birlikte Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu da izledi. Başkan Vidinlioğlu, çocuklarla yakından ilgilendi.

Etkinliklerle ilgili konuşan Başkan Vidinlioğlu, “Karne tatili hediyemiz olarak ‘Haylaz ile İbiş' isimli tiyatro oyununu kıymetli yavrularımızla buluşturarak bu güzel etkinlikte çocuklarımızın neşesine ortak olduk. Şimdiden yeni eğitim öğretim döneminde tüm öğretmen ve öğrencilerimize başarılar diliyorum. Etkinliklerimiz bundan sonrada artarak devam edecek” dedi.

Yoğun katılımın olduğu tiyatro oyununun ardından Başkan Vidinlioğlu, oyunculara Kastamonu'nun yöresel ürünlerinden oluşan hediye takdim etti.