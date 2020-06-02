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Haziran ayında Ilgaz Dağı'na kar yağdı

Kastamonu’da Ilgaz Dağı’nın yüksek kesimlerine Haziran ayı olmasına rağmen kar yağdı.

Kastamonu'da Ilgaz Dağı'nın yüksek kesimlerine Haziran ayı olmasına rağmen kar yağdı.


Ilgaz Dağı'nın yüksek kesimleri, Haziran ayında yağan kar nedeniyle beyaza büründü. Kastamonu'da il merkezinde yer yer yağmur yağarken, Ilgaz Dağı'nın yüksek kesimlerine ise kar yağdı. Kısa süreli yağan kar nedeniyle Ilgaz Dağı'nın yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı. Hava sıcaklığının sıfır derecede seyrettiği bölgede, karın hafif şekilde devam etmesi bekleniyor.


Ayrıca il merkezinde de hava sıcaklığı 5 derecede seyrederken, yağmur ise yer yer yağmaya devam ediyor.

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