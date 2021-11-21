Hentbol EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Kastamonu Belediyespor, B Grubu'ndaki sekizinci maçında konuk ettiği Macaristan'ın Györi Audi ETO takımına 38-22 yenildi.

Hentbol EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Kastamonu Belediyespor, B Grubu'ndaki sekizinci maçına çıktı. Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda Macaristan'ın Györi Audi ETO takımını konuk eden Kastamonu Belediyespor, oynanan müsabakanın ilk yarısını 19-9 geride kapadı. İkinci yarıda etkisiz kalan Kastamonu Belediyespor, Macaristan temsilcisi Györi Audi ETO'ya 38-22 yenildi. Györi Audi ETO çıktığı sekiz karşılaşmada 8'de 8 yaparken temsilcimiz Kastamonu Belediyespor'un ise henüz galibiyeti bulunmuyor.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Kastamonu Belediyespor'un Antrenörü Costica Buceschi, “Daha çok çalışacağız ve kazanmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi.

Aldığı galibiyetten dolayı rakip takımı tebrik eden Buceschi, grupta 6 maça daha çıkacaklarını hatırlatarak, “Önümüzdeki yıl için daha çok çalışmamız, her maça savaşarak devam etmemiz gerekiyor. Her maçı kazanmak istiyoruz. Daha çok çalışacağız ve kazanmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz" diye konuştu.

Györi Audi ETO Antrenörü Ambros Martin de Kastamonu Belediyespor'un son dakikaya kadar mücadele ettiğini ve savaştığını kaydetti. Grupta yaptıkları 8 maçın tamamını kazandıkları için mutlu olduklarını söyleyen Martin, “8'de 8 yaparak bu yılı iyi bitirdiğimizi düşünüyorum. Umarım sezon sonunda da iyi bir şekilde bitirmeyi başarırız” şeklinde konuştu.