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Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off final serisi: Kastamonu Belediyespor: 32 - Konyaaltı Belediyespor: 33

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off final serisi üçüncü maçında Kastamonu Belediyespor, sahasında ağırladığı Konyaaltı Belediyespor’a 33-32 mağlup oldu.

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off final serisi üçüncü maçında Kastamonu Belediyespor, sahasında ağırladığı Konyaaltı Belediyespor'a 33-32 mağlup oldu.


Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off final serisi üçüncü maçında Kastamonu Belediyespor, sahasında Konyaaltı Belediyespor'u ağırladı. Merkez Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı ev sahibi Kastamonu Belediyespor'un 18-12 üstünlüğüyle tamamlandı. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı karşılaşmanın ikinci yarısında Konyaaltı Belediyespor öne geçerek Kastamonu Belediyespor'u 33-32'lik skor ile mağlup etti.


5 maç üzerinden oynanan final serisinin dördüncü maçı 7 Haziran Çarşamba günü saat 16.00'da Antalya Akdeniz Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanacak.

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