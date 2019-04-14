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Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası: Kastamonu Belediyespor: 27 - Ardeşen Gençlik: 25

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Kastamonu Belediyespor, sahasında konuk ettiği Ardeşen Gençlik’i 27-25 yendi.

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Kastamonu Belediyespor, sahasında konuk ettiği Ardeşen Gençlik'i 27-25 yendi. Rize'de oynanan ilk maçı da Kastamonu Belediyespor, 29-28 kazanmıştı. Kastamonu Beleiyespor, aldığı bu galibiyetle finalde Muratpaşa Belediyespor'un rakibi oldu.



Salon: Atatürk Spor Salonu


Hakemler: İsmail Doğan, M. Küntay Taşkın


Kastamonu Belediyespor: Anca Michella Rombescu, Olga Laluk 2, Yasemin Güler 3, Aslı İskit, 6, Elif Sıla Aydın 3, Ljubica Nenezıc, Serpil İskenderoğlu 5, Betül Yılmaz 3, Yulia Snopova 2, Ceren Coşkun 3, Lence Ukova


Teknik Direktör: Hakan Günal


Ardeşen Gençlik: Perihan Topaloğlu Alar 8, Melek Yazıcı, Neslihan Akganca 6, Deshica Gjorgısevska 2, Honora Batandi, Duygu Sakallı 2, Katia Kunelashvili, Selin Pune, Halime Beykurt, Esra Ertap, Gamze Akdan 3, Olha Yashchuk 4


Teknik Direktör: Şevki Demiroğlu


İlk yarı: 12-12


İki dakika cezası alanlar: Yasemin Güler, Elif Sıla Aydın, Yulia Snopova, Ceren Coşkun, Lence Ukova (Kastamonu Belediyespor), Esra Ertap, Gamze Akdan (Ardeşen Gençlik)


Sarı Kartlar: Elif Sıla Aydın, Serpil İskenderoğlu (Kastamonu Belediyespor), Neslihan Akganca, Deshica Gjorgısevska, Duygu Sakallı (Ardeşen Gençlik)

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