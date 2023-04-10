Kastamonu'da düzenlenen Hentbol Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası başladı.

Kastamonu'da gerçekleştirilen ve 14 Nisan'a kadar devam edecek olan Hentbol Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası başladı. Atatürk Spor Salonu ile Merkez Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalara Türkiye'nin 15 şehrinden 15 spor kulübü katılıyor. Hentbol Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası, 14 Nisan'da final müsabakasının tamamlanmasının ardından düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

Türkiye Hentbol Federasyonu Teknik Kurulu Üyesi İsmail Bayraktar, “10-14 Nisan tarihlerinde yapılan Yıldız Kızlar Hentbol Türkiye Şampiyonasıdır. Buraya 15 tane kulübün takımı geldi. 16 takımdık fakat Kıbrıs takımı katılamadı. 15 tane takımımız şampiyonaya katıldı. Hem Merkez Spor Salonunda hem de Atatürk Spor Salonunda müsabakalar düzenleniyor. İlk gün itibariyle 7 maç oynanacak. Bugün ve yarın itibariyle grup maçlarını bitirip ondan sonra yarı finale çıkacak takımlar belli olacak. Artık ondan sonra eleye eleye takımlar finale katar yükselecek. Türkiye'nin her yerinden gelen takımlar burada var. 2006 yılından 2009 yıllarını kapsayan yaş gurupları burada var. Güzel maçlar olacağını düşünüyoruz. Kastamonu artık bir hentbol şehri oldu. Onun için burada olmaktan çok mutluyuz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bu çocuklarımız bizim büyük takımların alt yapısını oluşturuyor. Gelecekte alt yapıda oynayacak oyuncularımız buralardan seçilecek” dedi.

Ankara Mamak Eğitim Gençlik Spor Kulübü Antrenörü Vural Yoral ise, “16 takımın katıldığı Türkiye Şampiyonası. Kızlar kategorisinde oynanıyor. Bugün müsabakalar başlıyor. Dört takımın katıldığı dört gurup yer alıyor. Bunlar final ve yarı final olarak karşılaşacaklar. 14 Nisan'da da müsabakalar bitecek. Geçen yıl Türkiye üçüncüsü olmuştuk, bu yılda inşallah iddialıyız” diye konuştu.

Konya Hoca Ahmet Yesevi Spor Kulübü Antrenörü Murat Erpolat da, “12 yıl öncesinden başladık. Küçükler ve büyükler şu anda lige devam ediyoruz. İkinci ligde play-off'lara kaldık. Alt gurubumuz, geçen yıl Türkiye üçüncüsü olan takımımız. Yıldızlarda da finale çıkmak nasip oldu. Burada da zorlayacağız. Önümüzdeki yıl daha oturaklı daha hedefli bir takım olmasını bekliyoruz. A takıma sağlam bir şekilde yeni oyuncular geliyor” şeklinde konuştu.