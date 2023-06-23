Her gün onlarca çocuğun kullandığı yol tehlike saçıyor

Bölgede yaşayan vatandaşlar, yolun altında bulunan istinat duvarının da çökme riskinin bulunduğunu ve bariyer bulunmadığını söyleyerek çözüm bulunmasını istedi.

Kastamonu il merkezi İnönü Mahallesi Halil Rıfat Paşa Caddesi'nde geçen Karaçomak Çayı'nın istinat duvarı çökme tehlikesi taşıyor. İstinat duvarı üzerinde bulunan ve okula gitmek isteyen öğrencilerle her gün onlarca vatandaşın kullandığı yol ise tehlike saçıyor. Alt kısmında çökmelerin meydana geldiği yol kenarında hiçbir bariyer bulunmaması ve önlem alınmaması ölüme davetiye çıkartıyor. Bölgede yaşayan vatandaşlar, çay kenarında bulunan yolun bölgedeki 3 okulda eğitim gören öğrenciler tarafından sık sık kullanılmasına rağmen hiçbir önlemin alınmadığını belirterek, çözüm bulunmasını istedi.

“Çok şikayet oldu, fakat kimse ilgilenmiyor"

Okul giriş çıkışlarında öğrencilerin problem yaşadığını belirten Berat Emiroğlu, “Köprünün yanındaki yol git gide aşınmaya başlamış. Ben de bir öğrenci olarak bu yoldan geçmeye korkuyorum. Çevresinde de birkaç tane okul var. Diğer öğrenciler için de çok kritik bir durum. Zaten bu bölgenin herhangi bir altyapısı yok, köprüdeki sel suları yükseldiğinde her an çökebilir. Bu yolun hakkında çok şikayet oldu, fakat kimse ilgilenmiyor. Biz öğrenci olarak buranın düzeltilmesini istiyoruz” dedi.

“İlla birinin burada canı yanması gerekecek, ya da bir ölüm olacak ondan sonra buna yetkililer kulak asacak”

Yetkililerin 2 yıldır yolu yapmamasından şikayetçi olduğunu ifade eden Erol Koçakoğlu, “Yaklaşık 2 yıl oldu, kimse ilgilenmiyor. Burası öğrencilerin kısa yol olarak kullandığı bir yer. Daha önceden bu yol hakkında çok uyarı yaptık ve göçtü. Uyarılara rağmen hiçbir tedbir alınmadı. Halada göçmeye devam ediyor. Birinin burada canının yanması mı gerekecek? Bu durumu defalarca ilgili makamlara iletmemize rağmen şu ana kadar hiçbir çözüm olmadı. Aldığımız bilgiye göre Devlet Su İşleri, 'belediye bakıyor' diyor. Kastamonu Belediyesi, 'Devlet Su İşleri bakar' diyor. Devlet Su İşleri topu binaya atıyor. Kimse sorumluluğu üzerine almıyor. Birisi ölecek, canı yanacak ondan sonra burası yapılacak. Yapılmıyorsa da burası kapatılsın. Buraya bir üst geçit konulursa öğrenciler de buradan geçmez, canı da yanmaz. Nasıl ileride bir köprü varsa buraya da konulabilir. Burada 3 tane okul var, öğrencilerin sürekli kullandığı bir yer. Vatandaşlar bile bu yolu kısa mesafe diye kullanıyor. Çünkü burası ayakaltı dediğimiz yer. Bir an önce burasının yapılmasını istiyoruz” diye konuştu.

“Bir can almadan önce gereği yapılması gerekiyor”

Köprünün öğrenciler için tehlikeli olduğunu söyleyen Aslı Topuz, “Bu köprü öğrenciler için çok tehlikeli. Yağmur sularından aşınmış durumda. Bir can almadan önce gereğinin yapılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.