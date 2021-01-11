Her yıl onlarca evin yanarak küle döndüğü Kastamonu'da uzmanlar uyardı:

Kastamonu son 10 yılda özellikle kırsal yerleşim yerlerinde çılan ve çok sayıda evin küle döndüğü 537 yangının 1987'den kalma elektrik tesisatlarına bağlı olduğunu iddia eden uzmanlar, tesisatların yenilenerek 5 yılda bir kontrol edilmesi gerektiğini söyledi.

Kastamonu'da son 10 yılda meydana gelen 537 yangının eski olan elektrik tesisatları sebebiyle meydana geldiğini söyleyen uzmanlar vatandaşları uyardı. Son 7 Kasım'da merkeze bağlı Tepeharman köyünde elektrik kontağından çıkan yangında 10 ev ile 1 cami tamamen yanarak kullanılamaz hale Kastamonu'da elektrik kontağından kaynaklı yangınlar, çok sayıda ev, ahır ve samanlığı küle çevirirdi. Son altı ayda 3 kişinin de ölümüne sebep olan yangınların büyük çoğunluğunun gelişen teknoloji ile birlikte eskiyen elektrik tesisatlarında artan enerji yükünden kaynaklandığı belirtilen Kastamonu Elektrik ve Elektronik Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkârlar Odası yetkilileri, 1984 yılından kalma elektrik tesisatlarının yenilenmesi gerektiğini söyledi.

“Son 10 yılda 537 yangın elektrik kontağından çıktı”

Evlerdeki elektrik tesisatlarının 5 yılda bir kontrol edilmesi ve eksi tesisatların ise yenilenmesi gerektiğini söyleyen Kastamonu Elektrik ve Elektronik Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Yücel Yılmaz, “1984 yılında yapılan tesisatların birçoğu bazı orman köylerimizde, şehir içindeki yapılarımızda vatandaşlarımız hala kullanıyorlar. Enerji Bakanlığı tarafından tesisatlar ile ilgili yönetmelikler değişti. İç ve dış tesisatlar ile ilgili yeni yönetmelikler yayınlandı. Bu yeniliklere yeni teknolojik aletler eklendi. Bir zamanlar evimizde sadece televizyon var iken bunun yanına kombi, şofben, ısıtıcı, bilgisayar, çamaşır ve bulaşık makineleri eklendi. Bunlar da mevcut kapasiteyi çekemez duruma geldi. Gerek kablo gerekse sigorta yetersizliği nedeniyle meydana gelen güç ısınmasından ötürü yangınlar meydana geliyor. Oluşan yangınlar nedeniyle hem maddi hem de manevi olarak büyük zararlara yol açılıyor” dedi.

“Tesisatlar 5 yılda bir kontrol edilmeli ve standartlara uygun değil ise enerji verilmemeli”

Kastamonu'da devletin verdiği mesleki yeterlilik statüsünde çalışan firmaların olduğunu hatırlatan Yılmaz, "Vatandaşlarımızdan ilgili firma yetkililerini çağırarak evlerindeki elektrik tesisatlarını yeniden gözden geçirtmelerini rica ediyorum. Meydana gelen yangınlardaki temel sorunun vatandaşlarımızın bu işe gereken hassasiyeti göstermemeleri olarak görüyoruz. Devletimiz dönem dönem köylülerimize farklı konular üzerinden teşvikler veriyor. 4 bine yakın yerleşim yerine sahip Kastamonu'nun coğrafi durumu da göz önünde bulundurularak daha ayrı bir statüye alınıp eski tesisatlar için yeni bir durum geliştirilmelidir. Arabalarımıza 2 yılda bir egzoz muayenesi, asansörlerimize her yıl bakım yaptırıyorsak elektrik tesisatlımıza da aynı şekilde bir bakım yaptırmalıyız. Bu konu zorunlu olmalıdır. Biz 2 yıldan beri yangınlar konusundaki düşüncelerimizi dile getiriyoruz. Mutlaka bir yasa çıkarılarak elektrik tesisatlarının 5 yılda bir kontrol edilmesi ve standartlara uygun değil ise enerji verilmemeli” diye konuştu.

“Elektrik tesisatlarının eski ve bakımsız olması nedeniyle yangınlar çıkıyor”

Yangınların genellikle eskiyen elektrik tesisatından çıktığını belirten Kastamonu Belediyesi İtfaiye Müdürü Mahir Sorkun ise, “Merkez ve merkeze bağlı köylerimizde yapıların ahşap olması, elektrik tesisatlarının eski ve bakımsız olması nedeniyle yangınların genellikle elektrik kontağından kaynaklandığını görüyoruz. Bu tür yangınların azaltılabilmesi için elektrik tesisatlarının en az 5 yılda bir değiştirilmesi gerekiyor. Vatandaşlarımızın bu konuda bilinçli olmalarını öneriyoruz. Ayrıca prizlerde takılı halde yangına sebebiyet verecek herhangi bir elektronik malzeme bulundurulmamasını öneriyoruz. İlgili kurumlar tarafından vatandaşlarımızın uyarılması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Son altı ayda 3 kişi yaşamını yitirdi

Öte yandan Kastamonu'da son 6 ay içerisinde meydana gelen yangınlarda il merkezinde 21, Abana'da 1, Ağlı'da 1, Araç'ta 5, Azdavay'da 1, Bozkurt'ta 3, Çatalzeytin'de 3, Devrekani'de 1, Doğanyurt'ta 2, İnebolu'da 4, Küre'de 1, Pınarbaşı'nda 3, Şenpazar'da 1, Taşköprü'de 3 ve Tosya'da 1 ev yandı.

Ayrıca yangınlarda 10 büyükbaş hayvan, 10 ahır ve 10 samanlık büyük zarar görürken, bu yangınlarda 3 kişide hayatını kaybetti.