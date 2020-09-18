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HES kodu olmadan Daday-Kastamonu arası yolculuk yapılamayacak

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda Daday-Kastamonu arasında yolculuk yapacaklara HES kodu zorunluluğu getirildi.


İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine “Şehirlerarası Otobüslerde HES Kodu Zorunluluğu” konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre HES kodu olmayan yolcuya bilet satışı yapan firmalara idari para cezası uygulanacak. HES kodu olmaksızın yolcu kabul eden araçlar ise 10 gün süre ile seferden men edilecek. Kovid-19 tanılı veya temaslısı olduğu halde HES kodu olmadan şehirlerarası toplu taşıma araçlarıyla seyahat edenler yurt veya pansiyonlarda zorunlu izolasyona tabi tutulacak. Genelde kapsamında Daday-Kastamonu arasında yolcu taşıma araçlarına da HES Kodu zorunluluğu getirildi. HES Kodu olmayan vatandaşların bu kodu almalarını isteyen şoförler, kodu alamayan vatandaşlara kendilerinin yardımcı olarak bu kodu almalarını sağlayacaklarını ifade ettiler. Genelge gereği yazıhaneye gelen yolcunun HES Kodu varsa yazıhanede bulunan görevliye kodu söylemesi gerekiyor.

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