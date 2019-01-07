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Heyelan, Karadeniz Sahil Yolu'nu ulaşıma kapattı

Kastamonu’nun Cide ilçesinde meydana gelen heyelan sonrası, Cide-Bartın Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapandı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde meydana gelen heyelan sonrası, Cide-Bartın Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapandı.


Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası Bartın'a giden karayolu yaşanan toprak kayması sonucu ulaşıma kapandı.


Yenice Köyü yakınlarında meydana gelen heyelan sonrası Karadeniz Sahil Yolu kapanırken, ulaşım Yenice Köyü içerisinden tali bir yoldan kontrollü olarak verilmeye çalışılıyor.


Kapanan sahil yolu için, karayolları ekiplerinin her iki yönden yolu açma çalışmaları yoğun olarak devam ediyor.


Karayolları ekip başının verdiği bilgiye göre, heyelanın büyük olduğu ve sabaha kadar yol açma çalışmalarının süreceği belirtildi.

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