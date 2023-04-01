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Heyelan köy yolunu ulaşıma kapattı

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde heyelan nedeniyle köy yolu ulaşıma kapandı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde heyelan nedeniyle köy yolu ulaşıma kapandı.



Edinilen bilgiye göre, Bozkurt ilçesine bağlı Keşlik grup yolunda heyelan yaşandı. Kaya, toprak ve ağacın düştüğü yol ulaşıma kapatıldı. Heyelanın yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı. Bozkurt Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “İlçemize bağlı Keşlik grup yolumuzda meydana gelen heyelan nedeniyle grup yolumuz trafiğe kapatılmıştır. İlçe özel idare ekiplerimiz grup yolunu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bozkurtlu hemşerilerimize önemle duyurulur” denildi.

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