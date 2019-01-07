Heyelan nedeniyle kapanan Kastamonu-Bartın yolunda çalışmalar sürüyor

Kastamonu'da heyelan nedeniyle kapanan Kastamonu-Bartın Karadeniz Sahil Yolunda Karayolları ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı Yenice Köyünde etkili olan kar yağışı sonrası dün saat 16.00 sıralarında heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle Kastamonu-Bartın karayolu ulaşıma kapandı. Heyelan nedeniyle ulaşım Yenice Köyündeki tali yoldan sağlanmaya çalışılıyor. Heyelan sonrasında bölgeye sevk edilen Karayolları 15. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, Cide-Bartın Karadeniz Sahil Yolu'nda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yolu kapatan heyelan malzemeleri, iş makineleri yardımıyla temizlenmeye çalışılıyor. Heyelanın, etkili olan kar yağışı ve yağmur nedeniyle yer yer devam ettiği belirtildi.

Müteahhit firmaya bağlı bir kepçenin heyelan olan bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Karayolları çalışanı Zihni Şenal, “Karayolları 15. Bölge Müdürlüğüne bağlı iş makineler yola çıktı, şuanda yolda geliyorlar. Teknik heyette yola çıktı geliyorlar. Daha etkin bir çalışma için makinelerin gelmesini bekliyoruz. Heyelan nedeniyle yol, dün saat 20.00 civarı kapandı ve halen kapalı” dedi.

Dün yaşanan heyelan sonrasında Cide-Bartın Karadeniz Sahil Yolunun ulaşıma kapandığını ifade eden Yenice Köyü Muhtarı Güngör Temur ise, “Şuanda köyümüzün içerisinde tali bir yol kullanılarak geçişler sağlanmaktadır. Köy yolumuz, ağır tonajlı araçların geçişine uygun olmadığı için bozuluyor. Bizim yolumuzda bu yüzden bozuldu, bizlerinde yolunu yaparlarsa memnun oluruz. Daha öncede böyle bir heyelan oldu ve yolumuz kullanıldı o zamanda söz verildi fakat yolumuz yapılmadı. Bu yüzden yolumuzun düzeltilmesini talep ediyoruz” diye konuştu.

İş makineleri, heyelan nedeniyle yolda biriken toprak yığınını temizlemeye çalışırken, toprak kaymasının zaman zaman yaşandığını kaydettiler.