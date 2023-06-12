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Heyelan sebebiyle zarar gören köy yolları açıldı

Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde aşırı yağışın ardından meydana gelen heyelan sebebiyle zarar gören köy yolları, açıldı.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde aşırı yağışın ardından meydana gelen heyelan sebebiyle zarar gören köy yolları, açıldı.


Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağışlar sebebiyle Kayapınar ve Sepetçioğlu köylerine ulaşımın sağlandığı yollar, heyelan sebebiyle zarar gördü. Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar ile kapanan köy yolları temizlendi.

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