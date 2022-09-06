Heyelanda devrilen ağaç park halindeki aracın üzerine düştü

Kastamonu'nun Abana ilçesinde meydana gelen heyelan neticesinde devrilen ağaç, park halindeki aracın üzerine düştü.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Abana ilçesinde 11 Ağustos 2021 ve 27 Haziran 2022 tarihlerinde yaşanan sel afetlerinin ardından heyelan tehlikesi olduğu gerekçesiyle işyerleri ve evler tahliye edilerek yıkılmıştı. Bölgede meydana gelen heyelan sebebiyle devrilen ağaç, park halindeki bir aracın üzerine düştü. Olayda yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.