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Hırsızlar, tamir edilen araçların teyp ve amfilerini çaldı

Kastamonu’da Eski Sanayi Sitesinde tamir halindeki araçları hedef alan hırsızlar, araçların teyp ve amfilerini çalarak kayıplara karıştı.

Kastamonu'da Eski Sanayi Sitesinde tamir halindeki araçları hedef alan hırsızlar, araçların teyp ve amfilerini çalarak kayıplara karıştı.



Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da Eski Sanayi Sitesinde hizmet veren bir oto boyama servisine giren hırsız ya da hırsızlar, serviste tamir edilmeyi bekleyen araçların teyp, hoparlör, amfi ve bufir gibi malzemelerini çalarak kayıplara karıştı. Sabah saatlerinde işyerine gelen işyeri sahibi, araçlardan malzemelerin çalındığını tespit etti. İhbar üzerine polis ekipleri ve Olay Yeri İnceleme ekipleri, araçlar üzerinde incelemede bulundu. Emniyet güçleri, hırsız ya da hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

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