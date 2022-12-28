Hırsızlık için evlerin kapısını zorlayan 3 kadın tutuklandı

Kastamonu'da hırsızlık için evlerin kapılarını zorlayarak açmaya çalışan 3 kadın, polis ekipleri tarafından yakalandı. Hakim karşısına çıkartılan şahıslar tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde 3 kadının evlerin kapısını hırsızlık için zorladığı yönünde gelen ihbar polis ekiplerini harekete geçirdi. Olayla ilgili çalışma başlatan Kastamonu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayı gerçekleştiren şahısların il dışından Kastamonu İl merkezine geldiği tespit edilen E.G., F.G. ve S.D. isimli 3 kadının olduğunu tespit etti. Ekipler tarafından yakalanan kadınlar gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.G., F.G. ve S.D. tutuklandı.