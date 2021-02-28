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Hırsızlık yaptığı evi ateşe veren zanlı tutuklandı

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde hırsızlık yaptığı evi ateşe vererek yaktığı tespit edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde hırsızlık yaptığı evi ateşe vererek yaktığı tespit edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Yukarı Ayvalı köyünde İsmail Taşçı'ya ait evde 24 Şubat'ta çıkan yangının söndürülmesinin ardından Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce inceleme başlatıldı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince evde yapılan incelemede, traktör römorku ve ilaçlama makinesinin yerinde olmadığı belirlendi. Yapılan çalışmada, traktör römorkunu ve ilaçlama makinesini çalıp evi ateşe verdiği iddia edilen Ş.Ç. gözaltına alındı. Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak, cezaevine teslim edildi.

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