Hizmet içi eğitim verilen muhtarlar sertifikalarını aldı

Kastamonu'da yerel yönetimler hizmet içi eğitim toplantısına katılan muhtarlara sertifikaları verildi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen törende konuşan Vali Yaşar Karadeniz, hizmet içi eğitime katılarak sertifika almaya hak kazanan muhtarları kutladı. Son yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yerel yöneticilerde önemli değişiklikler olduğuna işaret eden Vali Karadeniz, İçişleri Bakanlığının talimatı doğrultusunda muhtarlara görev alanları ve yetkilerinin anlatıldığı seminer programı düzenlendiğini anlattı.

Seminerin olumlu sonuçları olacağına inandığını ifade eden Vali Karadeniz, “Tosya, Devrekani ve merkezde seminerler tamamlandı. Bazı ilçelerimizde devam ediyor. Bu seminerin muhtarlarımız açısından ve hizmet ettiği vatandaşlar açısından önemli olacağını düşünüyorum. Seminerin kamu kurum ve kuruluşları ile muhtarlarımız arasında daha sıcak köprünün kurulmasına vesile olmasını diliyorum” dedi.

CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı ise, muhtarların siyasete katılmasının önem taşıdığını belirterek, Kastamonu ve ülkenin birikmiş sorunlarının çözümü için birlikte hareket edilmesi gerektiğini kaydetti.

Altı gün süren program kapsamında kurumlar tarafından 35 muhtara protokol kuralları, temel iletişim becerileri, turizm potansiyeli ve kültür varlıklarının korunması, kara yolu trafik güvenliği, sosyal destekler, koruyucu aile hizmetleri gibi konularda eğitim verildi.