İhlas Haber Ajansı

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Horma Kanyonu ziyarete kapatıldı

Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesinde bulunan Horma Kanyonu, bölgede etkili olan kuvvetli yağışlar sebebiyle alınan önlemler çerçevesinde ziyarete kapatıldı.

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde bulunan Horma Kanyonu, bölgede etkili olan kuvvetli yağışlar sebebiyle alınan önlemler çerçevesinde ziyarete kapatıldı.


Kastamonu'da dün etkili olan kuvvetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Yağış sonrasında Pınarbaşı ve Azdavay ilçelerinde yaşanan sel sebebiyle birçok iş yeri ve evi su bastı. Yaşanan selin ardından Pınarbaşı Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, alınan tedbirler sebebiyle ilçede bulunan Horma Kanyonunun bugün için ziyarete kapatıldığı duyuruldu.


Pınarbaşı Kaymakamlığında yapılan açıklamada, "İlçemizde meydana gelen aşırı yağışlar sonucunda olusuzluk meydana gelmemesi amacıyla Horma Kanyonu yürüyüş yolu 4 Haziran Pazar günü için ziyarete kapatılmıştır. Mağduriyet yaşanmaması adına ziyaret planlayan tüm vatandaşlarımıza önemle duyurulur" ifadelerine yer verildi.

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