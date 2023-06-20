Hurdaya dönen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Kastamonu'da karayolunda iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 5 kişi, yaralandı.

Kaza, Kastamonu-Karabük karayolu Kıyan köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ö. idaresindeki 34 LVT 52 plakalı otomobil ile Mustafa M. yönetimindeki 34 UB 803 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Mehmet Ö. idaresindeki otomobil, şarampolde takla attı. Adeta hurdaya dönen otomobilde bulunan sürücü Mustafa M. ile araçta yolcu olarak bulunan Sibel M., Huriye M., Mert Mustafa M. ve Muhammed Emin M. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Araç Devlet Hastanesine kaldırıldı.İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, daha sonra Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.