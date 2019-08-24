İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Husumet beslediği kişiyi ayağından vurdu

Kastamonu’da Akmescit Mahallesinde bir kişi, husumetli olduğu şahsı ayağından silahla vurarak yaraladı.

Kastamonu'da Akmescit Mahallesinde bir kişi, husumetli olduğu şahsı ayağından silahla vurarak yaraladı.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da Akmescit Mahallesi Ballık Sokak üzerinde daha önceden aralarında husumet olduğu iddia edilen H.H. ile S.O. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.O, yanında bulundurduğu silahla H.H'yi ayağından vurarak yaraladı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yaralanan H.H, Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay sonrası polis ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen S.O'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.