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Husumetlisini cadde ortasında silahla vurdu

Kastamonu’da bir kişi, aralarında husumet bulunan şahıs tarafından cadde ortasında silahla vurularak yaralandı.

Kastamonu'da bir kişi, aralarında husumet bulunan şahıs tarafından cadde ortasında silahla vurularak yaralandı.


Olay, Plevne Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan iki şahıs cadde üzerinde karşı karşıya geldi. Silahıyla ateş eden şahıs, husumetlisi O.Y.'yi bacaklarından yaraladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan O.Y., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

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