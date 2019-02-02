Huzurevinde kalmak istemeyen yaşlılar evlerinde hizmet alıyor

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde huzurevinde kalmak istemeyen 60 yaşlı, hazırlanan proje kapsamında evlerde bakılıyor.

Tosya'da huzurevinde kalmak istemeyen yaşı vatandaşlar, Tosya Kaymakamlığı tarafından hayata geçirilen proje ile evlerinde hizmet alıyor. Proje kapsamında ihtiyaçlı olarak belirlenen yaşlı bireylerine evlerine giden giden ekipler, sağlıktan temizliğe tüm ihtiyaçları gideriyor. 'Yanlız Değilsin' adlı proje hakkında bilgiler veren Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, yaptıkları girişimler ve bakanlığın da desteğiyle geçen yıl sona eren hizmetin 1 yıl daha uzatıldığını söyledi.

Huzurevinde kalmak istemeyen yaşlıların hizmeti evlerine gidiyor

'Yanlız Değilsin' adlı proje ile yaşlılara hizmet verdiklerini ifade eden Kaymakam Pişkin, "Bu proje kapsamında huzur evinde kalmayı kabul etmeyen ama yaşadığı evde, kendi kişisel bakımına yetecek kadar gücü olmayanlara, evde bakım hizmeti götürmeyi amaçlıyorduk. Yaklaşık 200 bin liralık bütçesi olan ve bir yıllık ömrü olan bu projeyi bakanlığımız kabul etti. Geçen yıl bunu uygulamaya koyduk. 60 yaşlımızı evlerinde ziyaret ediyor, hasta bakıcı elemanlarımız. Evde hasta bakım hizmetlileri görevlilerimiz hem evin temizliğini yapıyorlar hem onun kişisel temizliğini yapıyorlar hem de yemeğini yapıyorlar. Gerekirse ev eşyası yoksa tedarik ediyoruz. Bu geçen yıl kasım ayında bitmişti. Tekrar uzatılması yönünde talebim oldu. Bakanlık sağ olsun bu ricamızı da geri çevirmediler. 1 Şubat itibariyle tekrar 1 yıl daha uzatıldı. Tekrar buna devam edeceğiz” dedi.

“Huzurevinde kalmak istemeyen 60 yaşlımıza, evlerinde bakıyoruz”

İlçede yaptıkları çalışmalar ile ihtiyaç sahiplerini tespit ettiklerini söyleyen Tosya Kaymakamı Deniş Pişkin, “Tosya'da özellikle hane ziyaretlerinde köy ziyaretlerinde ve mahalle ziyaretlerinde hasta, yatalak ve engelli vatandaşlarımızın karyola, çekyat dediğimiz gibi çok sağlıksız ortamlarda tedavi olduklarını hayatlarını sürdürdüklerini hem kendileri için hem de onlara bakanlar için bir eziyet. Bu yüzden modern karyola aldık, 30 ailemize bunları dağıttık. Bir sosyal market çalışmamız var. Özellikle ihtiyacı olmayan giysilerimizi, ev eşyalarımızı hayırseverlerin yardımıyla ihtiyaç sahipleriyle buluşturacağız. Yine bir aşevi niyetimiz var. Bunun da çalışmalarını belediye başkanımızın katkılarıyla sürdürüyoruz. İnşallah en kısa zamanda bunu da hayata geçireceğiz" diye konuştu.