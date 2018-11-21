Hz. Peygamberimiz ve Gençlik konulu konferans düzenlendi

Peygamberimiz ve Gençlik” konulu konferans düzenlendi. “Hz. Peygamberimiz ve Gençlik” konulu konferansta gençlere, gençlik dönemi ile ilgili konularda bilgi verdi.

Kastamonu İl Müftülüğü tarafından “Hz. Peygamberimiz ve Gençlik” konulu konferans gerçekleştirildi. Konferansa Vali Yardımcısı Ahmet Ertürk, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Üçüncü, İl Müftüsü Ahmet Süzen ve çok sayıda davetli katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan İl Müftüsü Ahmet Süzen, “Diyanet İşleri Başkanlığımız bu sene Mevlid-i Nebi Haftası'nda işlenmek üzere ‘Hz. Peygamberimiz ve Gençlik' konusunu seçtiler. Bu hafta boyunca insanlarımızın yaşadığı her yerde bu etkinlikler devam etmektedir. Gençlik insanının hazinesidir. Gençlik insanın hayata hazırlandığı, bir yandan da kendini yetiştirdiği, aslında hem dünyasını hem de ahiretini inşa ettiği bir dönemdir. Rabbim gençlerimizi güzel yolda, Peygamber Efendimiz yolunda ömürlerini harcamayı nasip etsin. Bizim bir sorumluluğumuz ve zorunluluğumuz var. Peygamberimizi her yaştaki insanı örnek alma zorunluluğu var. Peygamber Efendimizi örnek alırken, çocuğumuza, çevremizdeki insanlara da örnek olma sorumluluğumuz var. Örnek alma zorunluluğumuzu ve örnek olma sorumluluğumuzu yerine getirmek gerçekten zor” dedi.

Hz. Peygamberimiz ve Gençlik konulu konferansı veren Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurul Uzmanı Doç. Dr. Ülfet Görgülü'de “Efendimizin hitap ettiği toplulukta her kesimden, her yaştan insan vardı. Allah Resulullah'ı nasıl bir dil kullandı da nasıl hepsine hitap edebildi? Nasıl hepsi onu anladı? Mesajı onların kalplerine ulaştırabildi ve onlardan sonsuz bir sevgi ve bağlılık gördü. Çok zor bir görevi Rabbimizin inayetiyle yerine getirebildi. İnsanlara seslenebilmek, çocukların, gençlerin kalplerine dokunabilmek çok kolay olmasa gerek” ifadelerini kullandı.

Program daha sonra sona erdi.