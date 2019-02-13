İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, KATSO'yu ziyaret etti

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası’nı (KATSO) ziyaret etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası'nı (KATSO) ziyaret etti.


KATSO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Fındıkoğlu tarafından karşılanan Bakan Ersoy, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odasındaki toplantı salonunda sivil toplum örgütleriyle birlikte istişare toplantısı gerçekleştirdi. Ziyarete Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, İl Emniyet Müdürü Metin Turgay Karabulak ve beraberindeki heyet katıldı.


KATSO Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, toplantıda Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'a Kastamonu Polis okulunun ve Jandarma Er eğitim alayının genişletilmesini ve İlimizde eğitim gören askerlerin çarşı iznine çıkarılması konusundaki düşüncelerini aktararak Kastamonu ekonomisinin canlanması noktasındaki görüşlerini iletti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.