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İçişleri Bakan Yardımcısı Tosya'da

İçişleri Bakan Yardımcısı, Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin’in konuğu oldu.

İçişleri Bakan Yardımcısı, Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin'in konuğu oldu.


Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile birlikte inceleme gezisine çıkan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy Tosya ilçesinde mola verdi. İnceleme gezisinde D-100 Karayolunu kullanan Bakan Yardımcısı Ersoy Tosya'dan geçerken Kaymakam Deniz Pişkin'in misafiri oldu. Bakan Yardımcısı Ersoy ve Orgeneral Çetin'i karşılayan Kaymakam Pişkin, ziyaretten dolayı teşekkür etti.


Tosya ilçesinde kısa bir süre dinlenen Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin D-100 Karayolu üzerinden tekrar yollarına devam etti.

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