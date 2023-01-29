İçişleri Bakanı Soylu'dan Tosya Belediyesine övgü: "Tebrik ediyorum"

Tosya Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil'den çalışmaları hakkında bilgi alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Teşekkür ediyoruz. Mesire alanı, derenin ıslahı, içme suyu arıtma tesisi, havuz, pazar yeri, mezbaha belediyeciliğin olmazsa olmazıdır. Tebrik ediyoruz, Allah razı olsun" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün bir dizi programa katılmak üzere geldiği Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil'i makamında ziyaret etti. Bakan Soylu, Belediye Başkanı Kavaklıgil'den çalışmaları hakkında bilgi aldı.

İlçede yapılan projelerle ilgili brifing veren Başkan Kavaklıgil, ilçede inşa edilen şehirlerarası otobüs terminali, mezbaha, galericiler sitesi, su arıtma tesisi, kapalı pazar alanı, dere ıslah çalışmaları başta olmak üzere yürütülen projeler hakkında bilgi verdi. Kavaklıgil, 2023 seçiminde yapılacak genel seçimlerde de Cumhur İttifakı için ellerinden gelen tüm çabayı göstereceğini ifade etti.

Yapılan projeler için Başkan Kavaklıgil'i tebrik eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Teşekkür ediyoruz. Mesire alanı, derenin ıslahı, içme suyu arıtma tesisi, havuz, pazar yeri, mezbaha belediyeciliğin olmazsa olmazıdır. Tebrik ediyoruz, Allah razı olsun. Bunlar gayret, elbirliği, mücadele ile olur. Her şey yapılmış. Trafik eğitim parkuru için de sözüm söz olsun, elimden gelen desteği vereceğim. 'Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri', Cumhurbaşkanımızın sözüdür. Çok huzurlu bir şehriniz var" dedi.

Başkan Kavaklıgil, daha sonra sosyal konut projesi için de destek istedi. Bakan Soylu, Tosya Meslek Yüksek Okulunun fakülte olması ve TOKİ konutları projesi için de destek vereceğini söyledi.

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil daha sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Tosya kesesi ve Tosya bıçkısı hediye etti. Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.