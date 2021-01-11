İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamasında değindiği nüfus müdürlüğü açıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medya hesabından değindiği Kastamonu İl ve Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü binası törenle açıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir süre önce sosyal medya hesabından, “İstanbul'da olur da Kastamonu'da olmaz mı? Kastamonu İl Nüfus ve Merkez İlçe Nüfus Müdürlüklerimiz Valiliğimiz tarafından tahsis edilen müstakil binada yepyeni kimliğiyle hizmete hazır. Emeği geçenlere teşekkürler” şeklinde paylaşım yapmıştı. Bir süredir çalışmaları devam eden Kastamonu İl ve Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü binası, hazırlıkların tamamlanmasının ardından düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılış töreninde konuşan Vali Avni Çakır, yeni nüfus müdürlüğü binasının hayırlı olmasını temenni ederek, İçişleri Bakanlığının uzun süredir bu konuda çalışmaları olduğunu kaydetti. Vali Çakır, “İçişleri Bakanlığımız, bildiğiniz gibi son 3 yıldır Türkiye genelinde nüfus müdürlüklerinin çok daha iyi bir konseptle vatandaşımıza hizmet vermesi noktasında yoğun bir çaba içinde. Yurdun her köşesinde yeni hizmet binaları devreye alınıyor. Biz de inşallah bugün İl ve Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğümüzü, İl Özel İdaremize ait binada hizmete alacağız. Emeği geçenlere tekrar teşekkür ediyorum. İnşallah vatandaşımıza sağlıklı, huzurlu ve güzel günlerde hizmet yaparız” diye konuştu.

Konuşmasının ardından Vali Çakır, beraberindeki heyetle birlikte kurdeleyi kesti. Beraberindekilerle müdürlük binasını gezen Vali Çakır, kimlik kartı ile ehliyetini birleştirdi.

Kastamonu mimarisine uygun olarak inşa edilen iki katlı ve yaklaşık 900 metrekarelik alana sahip Nüfus Müdürlüğü, korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uygun şekilde düzenlendi.