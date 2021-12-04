İHA Muhabiri Yılmaz'ın acı günü

İhlas Haber Ajansı Daday Muhabiri Serkan Yılmaz'ın infaz koruma memuru babası, görevi geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti.

İhlas Haber Ajansı Daday Muhabiri Serkan Yılmaz'ın Kastamonu E Tipi Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda infaz ve koruma memuru olarak görev yapan Fazıl Yılmaz, görevi başında aniden rahatsızlanarak Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Yılmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamaarak hayatını kaybetti.

Yılmaz'ın cenazesi, hastaneden alınarak memleketi Daday ilçesine getirildi. Merkez Kolukaraoğlu Camiinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Fazıl Yılmaz'ın cenazesi, Daday'a bağlı Sarıçam köyü Sarımsakçı Mahallesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.