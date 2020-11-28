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İHA'dan Kastamonu Valisi Çakır'a ziyaret

İhlas Haber Ajansı Kocaeli Bölge Müdürü Refik Fidan, Vali Avni Çakır’a makamında nezaket ziyaretinde bulundu.

İhlas Haber Ajansı Kocaeli Bölge Müdürü Refik Fidan, Vali Avni Çakır'a makamında nezaket ziyaretinde bulundu.


İhlas Haber Ajansı (İHA) Kocaeli Bölge Müdürü Refik Fidan, İHA Düzce muhabiri Ali Yıldız ve İHA Kastamonu muhabiri Vedat İkizoğlu ile birlikte Vali Avni Çakır'a ziyarette bulundu.


Ziyarette İHA Kocaeli Bölge Müdürü Refik Fidan, Vali Çakır'a çalışmalar hakkında bilgi vererek görevinde başarılar diledi. Vali Çakır ise, İHA Kocaeli Bölge Müdürü Refik Fidan ve beraberindeki Yıldız ile İkizoğlu'na çalışmalarında başarılar dileyerek, ziyaretten duyduğu memnuniyetini belirtti.

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