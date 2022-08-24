İhlas Vakfı Sıla Öğrenci Yurdu'na kayıt yaptıran öğrencilere devlet desteği

Kamu yararına çalışan vakıf olma statüsüne sahip İhlas Vakfı'na bağlı Kastamonu Sıla Erkek Öğrenci Yurdu'na kayıt yaptıran öğrencilere yaklaşık yüzde 50 oranında devlet desteği sağlanıyor.

Kastamonu'nun en seçkin öğrenci yurtlarından olan İhlas Vakfı Sıla Erkek Öğrenci Yurdu, 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Dönemi hazırlıklarını tamamladı. Kamu yararına çalışan vakıf olma statüsüne sahip İhlas Vakfı'na bağlı öğrenci yurduna kayıt yaptıran öğrencilerine, yurt ödemeleri için Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaklaşık yüzde 50 destek veriliyor. Nakdi destek, öğrencilerin şahsi banka hesaplarına gönderiliyor.

Yurtta sunulan hizmetlerle ilgili bilgiler veren İhlas Vakfı Sıla Öğrenci Yurdu Müdürü Enis Köklü, “Devletimizin desteği, hayırseverlerin yardımı sayesinde, öğrencilerimizin maddi yükü azaltılmış oluyor. Öğrencilerimize temiz bir ortam, günde üç öğün yemek, 1-3-4 kişi kapasiteli odalarda ve aile ortamında hizmet vermeye çalışıyoruz. Gezi, piknik ve benzeri faaliyetler düzenleyerek unutamayacakları dostluklar yaşatmaya çalışıyoruz” dedi.

Kastamonu Üniversitesi'nin de yer aldığı Kuzeykent Mahallesi'nde yer alan 150 öğrenci kapasiteli İhlas Vakfı Sıla Erkek Öğrenci, kampüse 10 dakikalık yürüme mesafesinde bulunması ile dikkat çekiyor.