İhlas Vakfı Sıla Öğrenci Yurdunda mezuniyet coşkusu yaşandı

Türkiye'nin değişik illerinden ve 12 ayrı ülkeden 150 öğrencinin barındığı Sıla Öğrenci Yurdunun mezuniyet gecesi yurt konferans salonunda yapıldı. İstanbul, Karabük, Sinop, Boyabat ve Kastamonu merkezden çok sayıda misafirin katıldığı mezuniyet gecesinde, mezunlar ve programa katılanlar duygulu ve mutlu anlar yaşadı. Şiirlerin okunduğu programda, ayrıca İhlas Vakfının, Sıla Öğrenci Yurdunun ve Kastamonu Evliyalarının tanıtım videoları izlettirildi. Daha sonra Yavuz Sultan Selim Hanın Peygamber sevgisini anlatan tiyatro oyunu davetlilerden büyük ilgi gördü.

Mezuniyet gecesinde konuşan Yurt Müdürü Enis Köklü, “Çok güzel bir programla bizleri mutlu ettiniz. Emeği geçen öğrenci ve personelimize çok teşekkür ederim. Ayrıca bu güzelliklerin yaşanmasında vesile olan yurt öğrencilerine, hayır sahiplerine ve iştirak eden misafirlere de saygı ve sevgilerimi de iletirim. Mezun öğrencilere başarılar dilerim. Beraberliğimiz devam edecektir” dedi.

Program sonunda mezun olan öğrencilere plaket ve hediye takdimi yapıldı. Mezuniyet gecesinden sonra misafirler ve öğrencilerle birlikte fotoğraf çekildi. Gecenin sonunda davetlilere ikramlarda bulunuldu.