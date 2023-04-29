İhracat için kapasitesini arttırmak isteyen firmaya OSB'den ruhsat engeli

Boş kalan fabrikanın girişine astıkları pankartlarla duruma tepki gösteren çalışanlar, sanayi yatırımlarının kişisel çıkarlar için engellenmeye çalışıldığını söyledi.

Kastamonu Organize Sanayi Bölgesinde, metal makineler, teknoloji ürünleri üreterek yurtdışına ihraç eden bir mühendislik firması, üretim kapasitesini genişletmek için 40 milyon TL'lik yatırımla OSB içerisinde satın aldığı arsada yeni bir fabrika inşa etti. İnşa çalışmalarının tamamlanmasının ardından üretime geçmek isteyen firmanın ruhsatı, iddialara göre OSB yönetimi tarafından verilmedi. Yaşanan duruma tepki gösteren firma yetkilileri ve çalışanlar, boş kalan fabrikanın duvarlarına pankart asarak duruma tepki gösterdi. Her yıl milyonlarca liralık ihracat için çalışma yapan firmanın kişisel çıkarlar sebebiyle büyümesinin engellendiğini ifade eden Genel Müdür Ergün Yaşaroğlu, fabrikanın ruhsatının verilmesi için hiçbir engelin olmadığını belirtti.

“2,5 yıldır, OSB yönetimi değiştikten beri sürekli engellemelere maruz kalıyoruz”

Kendilerine yönelik OSB yönetimi tarafından mobing uygulandığını belirten Yaşaroğlu, Yaşadığımız engellemeler, mobing ve haksız, hukuksuz engellemeler sebebiyle arkamızdaki fabrikanın tahsisi elimizden alınmıştır. Firmamız, makineler, teknoloji ürünleri üretim ihraç eden bir firmadır. Basınçlı ekipmanlar, taklar, çelik konsisyonlar, bütün fabrikalara makineler üretiyoruz. Bunu da arkamızdaki genç mühendislerle yapıyoruz. Bu çocukları üniversiteden alıp yetiştiriyoruz. Yurtdışu ile irtibatlı hale getirerek müşterilerimize iş yapmalarını sağlıyoruz. Kastamonu'da bunu başaran bir tane firma bile yok, mühendis yetişmiyor. Biz bu işleri yapabilmek için okulları geziyor, nitelikli elaman yetiştirebilmek için çıraklar alıyoruz. 2,5 yıldır, OSB yönetimi değiştikten beri sürekli engellemelere maruz kalıyoruz. Aldığımız arsanın fiyatı 3 katına çıkartıldı. Mahkemeye başvurduk, yürütmeye durduruldu. Tekrar aynı kararı aldılar, yeniden mahkemeye başvurduk, 3'te 1 fiyatına tebliğde bulundular. Nitekim, bu kararı aldıkları zaman kendilerine tahsis yapıldı” dedi.

“Makinelerimizi alıp eski fabrikamıza götürmek zorunda kaldık”

OSB Yönetim Kurulu Başkanı Enüs Koç'un kişisel husumetler sebebiyle engellemelerde bulunduğunu kaydeden Yaşaroğlu, “Firma sahibimiz Ayhan Kömeç ile olan şahsi husumetinden dolayı bunları yapıyor. Verdiğimiz dilekçeler için bile problem üretiyorlar. Her şeyi hazır hale getirdik, çalışma ruhsatı başvurumuzu 22 Şubat'ta yaptık. 13 Mart'a kadar bize dönüş yapmadılar, ‘denetimini biz yapamayız. İl Özel İdare yapmak zorunda' dediler. İl Özel İdare gelip denetimi yaptı, ‘sorun yok, çalışılabilir' raporu hazırlandı. Enüs Bey, imzalamadı, çalışma ruhsatımızı vermedi. Daha sonra raporu talep ettik. Raporu bile vermediler. Biz fabrikalara üretim yapan bir şirketiz. Ürünlerimiz geç kaldığında cezaya giriyoruz. Nitekim, makinelerimizi alıp eski fabrikamıza götürmek zorunda kaldık. Çünkü işlerimizi tamamlayamıyoruz” diye konuştu.

“Yerimiz yok diye muhtemelen biz küçülmeye gitmek zorunda kalacağız”

“Biz 40 milyon TL'lik işi iptal etmek zorunda kaldık, yerimiz olmadığı için” ifadelerine yer veren Yaşaroğlu, “Burada istihdam engelleniyor. Gençlerin çalışması engelleniyor. Yerimiz yok diye muhtemelen biz küçülmeye gitmek zorunda kalacağız. Kastamonu'da en hızlı büyüyen şirketlerden birisiyiz. Yüzde 300 büyümemiz var. Şu anda 20 tane mühendis, 40 çalışanımız, yurt dışında da 150 çalışanımız var. Bu fabrika ile 100 kişi ve 30 mühendis ile çalışmayı planlıyorduk. Biz mühendislik yapıyoruz, bu çocuklar üretimleri yapıyor” şeklinde konuştu.

“Böyle adaletsizlik olmaz”

Yetkililere seslenerek yaşanan duruma el atılmasını isteyen Yaşaroğlu, “Böyle adaletsizlik olmaz. Sanayi tahsisi diye veriler alanlarda odun depolanıyor, üzerinde imalat yok. Birisi artık sesimizi duysun. Yoksa bu yatırımlar boşa gidecek. Muhtemelen bunu da elimizden alıp Enüs Beyin firmasına verecekler. Muhtemelen ilerleyen zamanlarda burada da odun deposu göreceğiz. Burası yaklaşık2,5 milyon euroluk yatırımla kuruldu. Biz finansmanla çalışan bir firma değiliz. Ne kazanıyorsak Kastamonu'ya yatırıyoruz” ifadelerini kullandı.

"Burası açılmadığı için beni işten çıkartabilirler"

Deprem bölgesinden Kastamonu'ya geldiğini ve fabrikada çalışmaya başladığını belirten Fatih Erdoğan ise, "Deprem bölgesinden geldim, ailemi getirdim. Şu an burası açılmadığı için beni işten çıkartabilirler. Antep'te evim yok. Oradan buraya geldim. Bana yardımcı oldular. İki ay sonra oğlum olacak. Burası açılmazsa ben nerede çalışacağım? Böyle olursa biz ne yapalım" dedi.