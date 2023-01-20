İhsangazili öğrenciler, “Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa” animasyon filmini izledi

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde eğitim gören öğrenciler, kent merkezine götürülerek sinemada “Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa” animasyon filmini izledi.

İhsangazi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile İhsangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirilen “Öğrenciler Sinema ile Buluşuyor” çerçevesinde, İhsangazi İmam Hatip Ortaokulu beşinci sınıfta öğrenim gören 15 öğrenci, il merkezindeki bir sinemada “Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa” animasyon filmini izledi.

Öğrenciler, film izledikten sonra il merkezini gezerek tarihi ve turistik yerleri gördü. Daha sonra öğrencilere yemek ikramında bulunuldu.

Etkinlikle ilgili bilgi veren İhsangazi İlçe Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Murat Çetinkaya, “İhsangazi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile İhsangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği proje ile İhsangazi ilçesinde İmam Hatip Ortaokulu'nda beşinci sınıfta eğitim gören öğrencilerine Milli Eğitim Bakanlığının tavsiyeleri üzerine 'Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa' filmini izlettirdik. Toplam 15 öğrencinin yararlandırıldığı etkinlikte, film izledikten sonra yemek ikramında bulunuldu. Ardından öğrencilere şehir gezisi yaptırıldı” dedi.