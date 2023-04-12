İhtisas Odaklı Girişimcilik Ekosistemi Projesi başarıyla tamamlandı

Kastamonu Üniversitesi Ormancılık ve Tabiat Turizmi İhtisaslaşma Koordinatörlüğü'nün desteğiyle yürütülen "İhtisas Odaklı Girişimcilik Ekosistemi Oluşturma Projesi" başarıyla tamamlandı.

Kastamonu Üniversitesi Ormancılık ve Tabiat Turizmi İhtisaslaşma Koordinatörlüğü'nün desteğiyle Kastamonu Teknokent Akademi ve Girişim Vadisi Kuluçka Merkezi Ofisi tarafından yürütülen "İhtisas Odaklı Girişimcilik Ekosistemi Oluşturma Projesi" başarıyla tamamlandı.

Proje çerçevesinde öncelikli olarak Kastamonu Üniversitesi öğrencilerini ürün geliştirme, ticarileşme temalarında ihtisas sektörlerde girişim fikirlerini ortaya çıkarmaları üzerinde duruldu. Ayrıca projede katılımcıların ihtiyaçları durumunda kamu desteklerine veya girişim sermayelerine ulaşmaları ve nihayetinde Ar-Ge süreçlerinde başlayıp ürünlerini kurdukları firmalar üzerinden satışa çıkmaları yönünde bilgi verildi.

Yılda iki kez gerçekleştirilen projeye, Kastamonu Üniversitesi öğrencileri ve mezunlarının yanı sıra ormancılık ve tabiat turizmi alanında 39 kadın da dahil olmak üzere toplam 176 girişimci adayı başvurdu.

Yapılan değerlendirme sonrasında, 26 girişim fikri desteklenmeye hak kazandı. Uzmanlar ile eşleştirilen girişimciler, 180 saatlik danışmanlık hizmeti aldı ve 50 saatlik eğitim programlarına katıldı.

Proje sonunda bir firma da kuruluş aşamasında iken bir firma ve bir kooperatif resmi olarak kuruldu. Ayrıca program çerçevesinde girişimci adaylarından 3 patent/faydalı model başvurusu, 3 coğrafi işaret başvurusu ve 3 marka başvurusu alındı.