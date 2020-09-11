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İhtiyaç sahibi öğrencilere ayakkabı dağıtılacak

Tosya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığının girişimleriyle ihtiyaç sahibi öğrencilere ayakkabı dağıtılacak.


Tosya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, ihtiyaç sahibi öğrenciler için okulların açılmasıyla birlikte ayakkabı kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında bir hayırsever tarafından 160 çift ayakkabı bağışlandı. Bağışlanan ayakkabılar, Tosya'ya gönderilerek Kaymakam Deniz Pişkin'e teslim edildi.


Ayakkabıları teslim alan Kaymakam Pişkin, “Tosya Ticaret ve Sanayi Odamızın girişimleri sonucu, ilçemizde ihtiyaç sahibi öğrencilere hediye edilmek üzere 160 çift ayakkabı gönderen Hulusi Başpınar'a çok teşekkür ediyorum. Ayakkabılar inşallah ihtiyaç sahibi çocuklarımıza teslim edilecektir”

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