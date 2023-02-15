İhlas Haber Ajansı

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İki büyük deprem, 5 asırlık tarihi hanın duvarını çatlattı

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin hissedildiği illerden Kastamonu’da tarihi hanın duvarlarında çatlakların oluştuğu belirlendi.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin hissedildiği illerden Kastamonu'da tarihi hanın duvarlarında çatlakların oluştuğu belirlendi.


Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin hissedildiği Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde, tarihi hanın duvarlarında çatlaklar oluştu. 1447 yılında Candaroğulları'ndan İsfendiyar Bey tarafından yaptırılan tarihi han, 2012 yılında restore edildi.

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