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İki cezaevi firarisi yakalandı

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ve Tosya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince iki cezaevi firarisi yakalanarak cezaevine konuldu.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ve Tosya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma neticesinde Kastamonu Açık Cezaevinden firar eden ve uzun suredir yakalanamayan V.V. (49) ve M.V. (29) ekiplerin operasyonuyla Tosya'da yakalandı. Çok sayıda suçtan arandıkları öğrenilen V.V. ve M.V, karakoldaki işlemlerinin ardından tekrar cezaevine konuldu.

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