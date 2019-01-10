İki evi soyan hırsızlara 12 yıl hapis cezası

Olay, geçtiğimiz yıl Ekim ayında Abana ilçesinde meydana geldi. 9 Ekim 2018 tarihinde Abana'da Mehmet Çakar ve Deniz Aykın'ın evlerinden çeşitli eşyalar çaldığı iddiasıyla tutuklanan 35 yaşındaki Hakkı Ç. hakkında İnebolu Asliye Ceza Mahkemesinde “Binadan Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığını İhlal ve Mala Zarar Verme” suçlarından dava açıldı.

Davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti, Hakki Ç'yi toplamda 12 yıl hapis cezasına çarptırarak tutukluluğunun da devamına hükmetti.

İhbar sonrası polis ekipleri, Bozkurt'ta ikamet eden Hakkı Ç'nin evinde ve evinin bodrumunda yaptığı aramada Abana'daki iki ayrı evden çalındığı iddia edilen elektrik süpürgesi, televizyon, motorlu testere, matkap motoru ve güneş paneli gibi eşyalar bulmuştu.