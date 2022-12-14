İki ilçeyi birbirine bağlayan karayolu ulaşıma kapatıldı.

Kastamonu Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan Araç Barajı'nın su tutmasıyla sebebiyle Araç-İhsangazi karayolu ulaşıma kapatıldı.

Kastamonu Bölge Müdürlüğü tarafından yapımı son aşamaya gelen Araç Barajı su tutmaya başladı. Barajın tutmaya başlamasıyla Araç-İhsangazi karayolunun belli bir kısmı su altında kalacak. Bu sebeple Araç-İhsangazi karayolu bugün itibariyle trafiğe kapatıldı.

İki ilçe arasında ulaşımın sağlanacağı yeni karayolunda ise çalışmaların henüz tamamlanmadığı öğrenildi.