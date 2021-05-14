İki kardeşin silahlı kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde iki kardeş arasında çıkan silahlı kavgada, kavgayı ayırmak isteyen şahıslardan birinin eşi tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Çatalzeytin ilçesine bağlı Çepni Köyü Sifan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre A. ile kardeşi Oktay A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın yerini kavgaya bırakması üzerine kavgayı ayırmak isteyen ve bunun için pencereden seslenen Oktay A'nın eşi Aysel Atalay (33), Emre A.'nın elindeki tüfeğin ateş alması sonucu saçmaların isabet etmesiyle ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çatalzeytin Devlet Hastanesine kaldırılan Aysel Atalay, buradaki ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Aysel Atalay, hastaneye sevki sırasında Devrekani ilçesinde yolda hayatını kaybetti.

Olayın ardından jandarma ekipleri, köyde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Jandarma ekipleri, olayla ilgili olarak Emre A.'yı da gözaltına aldı.