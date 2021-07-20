İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İki katlı ahşap ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde iki katlı ahşap ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde iki katlı ahşap ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Akdoğan Tekke köyünde Adil ve Recep Açılan'a ait 2 katlı ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede büyümesi üzerine olay yerine Taşköprü itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü. Diğer evlere sıçramadan söndürülen yangında ahşap ev ise kullanılamaz hale geldi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.