İki kişiyi silahla yaralayan şahıs tutuklandı

Kastamonu'da tartıştığı 2 kişiyi silahla yaralayan şahıs tutuklandı.

Olay, 23 Aralık'ta Kastamonu il merkezi Batı Çevreyolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önceden husumet bulunan E.D. ile S.Y. ve A.O.Y. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile yaşanan olayda E.D., S.Y. ve A.O.Y.'yi silahla yaralayıp olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. E.D. polis ekiplerince dün gece saatlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, Kastamonu Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayda yaralanan 1 şahsın yoğun bakımda olduğu öğrenildi.