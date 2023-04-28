İki köpeği av tüfeği ile vuran şahıs gözaltına alındı

Kastamonu'nun Abana ilçesinde av tüfeği iki köpeği vuran şahıs, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Av tüfeği ile ateş edilen köpeğin 1'inin telef olduğu, diğerini de vücudunda 100'den fazla saçma tespit edildi.

Olay, Kastamonu'nun Abana ilçesine bağlı Merkez Mahallesi Bahattin Yorgancı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, av tüfeği ile ateş edilmesi sonucu yaralı halde sokak köpeklerini gören hayvanseverler, durumu Abana İlçe Emniyet Amirliğine bildirdi. Polis ekipleri, çevrede yaptıkları araştırma sonucu Aydınevler Sitesi bahçe duvarının dibinde iki adet sokak köpeğinin ateşli silahla vurulduğunu tespit etti. Köpeklerden biri olay yerinde telef olurken, yaralı halde olan diğer köpeğin ise vücudundan 100'den fazla saçma tespit edildi.

Abana İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, görgü şahitlerinin ve kamera araştırması neticesinde köpeğe ateş eden şahsın C.Ş. isimli şahıs olduğunu tespit etti. C.Ş. isimli şahıs polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.