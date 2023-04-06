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İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde 2 kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde 2 kişi yaralandı.


Kaza, Tosya ilçesi Dülküşa Mahallesi Namık Kemal İlköğretim Okulu önünde bulunan caddede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yan sokaktan caddeye çıkmak isteyen M.A. idaresindeki 37 AAP 990 plakalı otomobil ile caddede seyir halinde olan A.E. yönetimindeki 05 AE 871 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araç sürücüleri yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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