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İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 Yaralı

Kastamonu-İnebolu karayolu üzerinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması üzerini 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-İnebolu karayolu Küre ilçe girişinde Ali Çetin idaresindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç ile Niyazi Şen yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki araçta da büyük oranda maddi hasar oluşurken sürücüler ise yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yaralanan sürücüler Niyazi Şen ve Ali Çetin, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazanın ardından yol, kısmen trafiğe kapanırken kaza yapan araçlar çekici marifetiyle bulundukları yerden kaldırıldı.

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