İki otomobil kavşakta çarpıştı: 1 yaralı

Kastamonu'da iki otomobilin kavşakta çarpışması neticesinde 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu il merkezi Aparslan Türkeş Bulvarı Sunta Köprülü Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ufuk Ç. idaresindeki 37 AY 423 plakalı otomobil ile Murat Ö. yönetimindeki 37 SA 925 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada sürücü Murat Ö. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, Kastamonu Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.