İki otomobil kavşakta çarpıştı: 3 yaralı

Kastamonu'da iki otomobilin kavşakta çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu il merkezi Kuzeykent Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 37 ABG 510 plakalı Tofaş marka otomobil ile 37 ABP 829 plakalı Fiat marka otomobil ile kavşakta çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar yoldan çekici yardımı ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.