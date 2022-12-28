İklim değişikliği öğrencilere tiyatro oyunuyla anlatıldı

Kastamonu'da sahnelenen tiyatro oyunuyla öğrencilere iklim değişikliği anlatıldı.

Kastamonu Merkez Ortaokulu'nda Almanya Ankara Büyükelçiliğinin koordinesinde 'iklim değişikliği' konulu tiyatro gösterisi sahnelendi. İklim değişikliklerinin getirdiği sorunlara dikkat çekmek amacıyla interaktif olarak sergilenen tiyatro gösterisinde, enerji üretimin konusuna dikkat çekildi. Çevre temizliğinin dünyanın geleceği açısından öneminin de vurgulandığı tiyatro gösterisine öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Merkez Ortaokulu Müdürü Halit Özden, tiyatro gösterisi sonunda tiyatro ekibine teşekkür ederek, dünyanın geleceği için bilinçli bireyler yetiştirmenin önemine vurgu yaptı.